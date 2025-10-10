Bruno Fernandes, médio da Seleção Nacional, em conferência de imprensa de antevisão à partida frente à República da Irlanda deste sábado [19h45], a contar para a qualificação para o Mundial de 2026.

Sobre os rumores de jogar na Arábia na próxima época

«Isso é um cenário impossível de imaginar, porque não é nada que se tenha falado comigo. Eu, quando foi falado comigo, falei abertamente convosco numa conferência de imprensa antes de um jogo da Liga das Nações, por isso não faço a mínima ideia se isso tem alguma verdade ou não. Eu gosto de aproveitar o hoje, e o mais importante para mim agora está em representar a seleção, porque é um motivo de orgulho enorme poder jogar amanhã, e que ainda não sei se vou jogar, porque se não sei se vou jogar amanhã, quanto mais se vou jogar fora do Manchester ou não daqui a um ano, mas não é algo que me preocupa. Eu sou feliz onde estou, caso contrário não teria ficado, mas é algo que, sinceramente, não me puxa muito pela cabeça.»