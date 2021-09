Bruno Fernandes comemorou esta segunda-feira nas redes sociais um dia muito especial: o primeiro aniversario do filho Gonçalo.

O jogador português, que está em Baku, no Azerbaijão ao serviço da Seleção Nacional, escreveu uma mensagem ao pequeno Gonçalo nas redes sociais, lamentando que não pudessem estar juntos.

«Hoje é o teu dia meu pequeno rufia! Hoje é dia de festejares o teu primeiro aniversário. Infelizmente não posso estar presente... não te posso dar o beijinho ou o abraço que desejava ao acordar, nem ver o teu sorriso rasgado e cheio de energia!», escreveu Bruno Fernandes no Instagram.

«O teu dia vai ser especial assim como são todos os meus dias contigo por perto. A mamã e mana farão do teu primeiro aniversário inesquecível. Por mais que não entendas, um dia mais tarde eu próprio irei mostrar-te tudo o que elas fizeram para que o teu dia fosse o mais memorável possível», diz ainda a mensagem do jogador, que termina com «Parabéns, Gonçalo», acompanhado por um coração.

Gonçalo é o filho mais novo do jogador e de Ana Pinho, que são também pais de uma menina: Matilde.