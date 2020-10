Bruno Fernandes assumiu esta quarta-feira ter sido uma «honra e um privilégio enorme» ter capitaneado o Manchester United na vitória por 2-1 no terreno do Paris Saint-Germain, em jogo da Liga dos Campeões.

O médio de 26 anos chegou a Old Trafford em janeiro e envergou, na terça-feira, pela primeira vez a braçadeira de capitão do clube, face à ausência do defesa central Harry Maguire.

«Outro sonho tornado realidade e coroado com uma grande vitória na Liga dos Campeões. Uma honra e um privilégio enorme ter capitaneado um clube como o Manchester United, foi um momento indescritível de emoções fortes para mim», escreveu o antigo capitão do Sporting.

Bruno Fernandes terminou a legenda de uma fotografia divulgada na sua página oficial na rede social Instagram com uma mensagem motivacional: «Acredita e luta pelos teus sonhos até ao dia em que possas vivê-los de olhos abertos».

O português marcou o primeiro golo aos 23 minutos, na conversão de uma grande penalidade, no terreno do vice-campeão europeu, que empatou graças a um autogolo do francês Martial, aos 55, tendo Rashford assegurado o triunfo da formação inglesa, aos 87.