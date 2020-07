Um tremendo ‘balde de água fria’ em Old Trafford! Quando tudo fazia prever que o Manchester United ia chegar ao pódio da Premier League e, como tal, a um lugar de Liga dos Campeões, um golo de Obafemi na compensação provocou uma enorme desilusão nuns red devils que tiveram Bruno Fernandes de novo a titular.

Aliás, sucedeu nesta segunda-feira algo que não se via no United desde 1993, precisamente pela equipa que Ole Gunnar Solskjaer lançou. Um onze que foi surpreendido por uns Saints que vieram para Old Trafford como a quarta melhor equipa a jogar fora, na Premier League, apesar de uma ocasião que Martial desperdiçou na cara de McCarthy.

A pressão alta dos visitantes deu frutos quando Paul Pogba cometeu um erro e deixou o Southampton com oportunidade para o 1-0. Stuart Armstrong não perdoou e, ao segundo poste, marcou. Os «red devils» estavam num apuro, aos 12 minutos.

A nova alma que o United demonstra fez com que um golo que podia ter quebrado ânimo à equipa, tivesse o efeito de contrário. Os «red devils» despertaram e deram a volta ao texto.

Pogba colocou na área e Martial assistiu Rashford que, com um remate na área, de pé esquerdo, não deu hipótese a McCarthy, havia 20 minutos.

Com um Bruno Fernandes menos protagonista do que tem sido, foi Anthony Martial quem roubou o palco. Após uma transição rápida que envolveu Pogba e o português, Bruno Fernandes colocou a bola nos pés de Martial. O avançado entrou na área com, claramente, uma só coisa em mente: a baliza. Rápido, tirou um adversário da frente e disparou fortíssimo para o 2-1.

Por essa altura e até à segunda parte, o ManUtd de Solskjaer merecia estar na frente do resultado e no pódio da Premier League.

Com Martial e Rashford a terem novas ocasiões, o United não conseguiu aumentar a vantagem. Solskjaer quis refrescar o meio-campo e trocou Pogba por Fred, enquanto Hasenhüttl lançava armas ofensivas.

Aos 86 minutos, os Saints avisaram que iam lutar até ao fim e De Gea ainda segurou a Champions e o terceiro lugar com uma defesa espetacular.

Reduzido a dez unidades por lesão de Williams, o United tinha de segurar o 2-1 até ao último segundo, mas não o conseguiu. Entrado aos 88 minutos, Obafemi deixou Lindelof a fazer má figura e, num canto, fez o 2-2 que foi fortemente celebrado pelo treinador do Southampton, mas também por Chelsea e Leicester, que se mantêm no terceiro e quarto posto, respetivamente. Um canto que pode custar milhões.