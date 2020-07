Na «newsletter» desta sexta-feira, véspera do jogo com o Boavista, o Benfica apresenta as razões que levaram à escolha de Nélson Veríssimo para assumir interinamente o comando técnico da equipa, após a saída de Bruno Lage.

«Uma escolha assente no facto de o nosso antigo jogador, formado no clube, ter sido, até à última jornada, um dos adjuntos de Bruno Lage e, por isso, conhecer bem a equipa e poder rapidamente assumir o comando da mesma, além de estar integrado, desde 2012/13, com reconhecida competência e empenho, em equipa técnicas benfiquistas, nomeadamente na B», refere a nota, que destaca ainda que Veríssimo cumpre a 16.ª época no clube.

Natural de Vila Franca de Xira, Nélson Veríssimo começou a formação no Povoense (Póvoa de Santa Iria), mas com doze anos mudou-se para o Benfica, onde chegou à equipa principal (quatro jogos realizados).

Passou depois por Académica, Alverca, Vitória de Setúbal, Fátima e Mafra.

Logo depois de ter encerrado a carreira de jogador voltou ao Benfica, mas como técnico. Está no Seixal desde 2012, portanto. Primeiro como adjunto da equipa B, e depois promovido à equipa principal com Bruno Lage. Agora sucede a este no comando técnico, ainda que de forma interina.

Ao final da tarde desta sexta-feira vai marcar presença na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Boavista.