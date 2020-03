O médio do Benfica, Gabriel, mostrou-se esta quinta-feira no treino do Benfica, no Estádio da Luz, tendo participado ativamente ao lado dos colegas de equipa nos trabalhos às ordens do treinador Bruno Lage, nos momentos em vídeo publicados pelo clube encarnado.

O jogador de 26 anos recupera de uma patologia ocular sofrida a 4 de fevereiro, no jogo ante o Famalicão, da primeira mão da meia-final da Taça de Portugal.

Ausentes continuam Jardel, André Almeida, Seferovic e Zlobin, a recuperar de problemas físicos, num dia em que a Liga suspendeu os campeonatos profissionais, fruto da pandemia do novo coronavírus (covid-19).