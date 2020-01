Com o triunfo no dérbi com o Sporting, desta sexta-feira, o Benfica de Bruno Lage bateu o recorde de triunfos consecutivos fora de casa, para o campeonato.

A vitória de Alvalade foi a 17.ª consecutiva para as «águias», superando assim um registo estabelecido pelo mesmo emblema, mas sob o comando de Rui Vitória, entre 2015/16 e 2016/17.

O registo atual, que estabelece um novo máximo, começou a ser construído a 11 de janeiro de 2019, com uma vitória frente ao Santa Clara (0-2), pelo que já leva um ano sem escorregadelas.