Declarações do treinador do Marítimo, José Gomes, na flash interview da SportTV após a vitória frente ao Benfica, por 2-0, em jogo da 29.ª jornada da Liga:

«Sem dúvida, é um resultado importante, três pontos que entram muitíssimo bem. Já tivemos muitos jogos que devíamos ter tido o sabor que temos agora e por uma razão ou outra não convertemos o que fizemos em vitórias. Hoje abordámos o jogo com um plano realista e pragmático, tentando fechar aquilo que é mais forte no Benfica. Eles tiveram uma oportunidade na primeira parte e nós um golo anulado. E depois, apesar do Benfica ter controlado o jogo em posse, as oportunidades repartiram-se. Os meus parabéns aos jogadores pela forma como abordaram o jogo. Tivemos sempre muito concentrados e posicionados. Esta organização e a consciência do momento em que nos encontramos levou a que tivéssemos conquistado com todo o mérito estes três pontos. Parabéns aos meus jogadores e dedico a pequena parte que me toca desta vitória a todos os nossos adeptos que infelizmente não podem estar aqui, mas estiveram a vibrar em casa.

[Estratégia era segurar o nulo e explorar ansiedade do Benfica?] Fazia parte da estratégia fechar as posições onde o Benfica alimenta o seu jogo, sabíamos que iam construir a três e fechámos muito bem.

[Quer deixar alguma palavra para Lage?] Já o fiz na antevisão. O treinador Bruno Lage entrou no Benfica com o clube em quarto, a sete pontos do primeiro e acabou a ser campeão. Fê-lo com todo o mérito, com competência. Esse treinador é o mesmo, não perdeu competência e valor, mas a nossa vida é cruel e ingrata, estamos dependentes dos resultados e muitas vezes isso não depende só do treinador.»