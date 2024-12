Declarações de Bruno Lage, treinador do Benfica, na sala de imprensa do Estádio do Desportivo das Aves, após o empate (1-1) frente ao AVS:

«Fizemos uma boa entrada no jogo, boa primeira parte, merecíamos estar a vencer por mais ao intervalo. No entanto, na segunda parte, nos últimos 25 minutos, não tivemos a capacidade de controlar o jogo, de aproveitar os espaços que o adversário nos dava, e permitimos o golo do empate».

[Irritado na segunda parte, o que estava a correr mal?] «Pretendia que a equipa continuasse a procurar o caminho do golo como na primeira parte. O AVS continuou a dar os mesmos espaços, mas não conseguimos. Recorremos ao banco para substituir alguns jogadores que estava em desgaste, continuamos a ter bola, mas infelizmente não conseguimos criar oportunidades. A ambição era criar oportunidades, chegar ao segundo, mas não conseguimos. Lamentamos imenso esta perda de dois pontos».