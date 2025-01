Declarações de Bruno Lage, treinador do Benfica, após a vitória por 1-3 frente ao Farense, nos oitavos de final da Taça de Portugal, esta terça-feira, 14 de Janeiro, no Estádio São Luís, em Faro.

[O que levou o Benfica a conseguir esta reviravolta?]

Acima de tudo, quero enaltecer o espírito dos jogadores, espírito de conquista porque não são todas as equipas que, após o que fizemos há três noites atrás, conquistando um título, vêm com esta determinação.

Sofremos mais um golo de bola parada: é um momento que temos de rever porque é o segundo, mas, para o jogo, o que importa é que somos uns juntos vencedores.

Fizemos alguns ajustes na segunda parte, tentando meter o Amdouni mais perto do Arthur e o Schjelderup e o Frederik mais para zonas interiores.

Também conversámos com os jogados para eles entenderem melhor como se joga neste campo, sem a largura a que estamos habituados.

Foi isso que fizemos: na primeira parte, tentámos sempre fazer aquela que é a nossa dinâmica ofensiva, mas com pouco espaço e o Farense, ao início, com linha de cinco, bloqueou-nos sempre os espaços em que somos fortes a atacar.

O que de melhor fizemos na segunda parte foi perceber como fazer os nossos movimentos, mas em zonas do campo diferentes.

[O Benfica vai a perder para o intervalo, mas faz três golos em cinco minutos na segunda parte. Que discurso é que teve ao intervalo e, mais em concreto, com Arthur Cabral que fez uma boa segunda parte? E com Otamendi, a quem estava agarrado no final do jogo?]

É a mentalidade de campeão que quero na equipa. Não é de vencedor: é de campeão. É aquilo que nos leva à excelência: estar pronto para jogar e para render. É isso que temos de criar e o Nico tem esse carisma, essa mentalidade e tem de ajudar os mais novos.

Estamos no bom caminho, temos uma equipa com uma mentalidade muito boa, mas temos de atingir um nível de excelência que nos permita ficar ainda mais realizados.

Não posso dizer as palavras que disse, principalmente no túnel [risos].

[António Silva tem-se apresentado muito bem. Hoje, o Tomás Araújo foi para o banco e jogou o Bah. Tem muito por onde escolher, mas o António Silva terá dado um passinho à frente? E o Schjelderup deu vários em relação a outros jogadores como o Akturkoglu?

Eu entendo a pergunta. Acho que todos dão os seus passinhos. Veja o outro lado: eu, como treinador, tenho o Aktur que chegou, em três meses, fez seis, sete golos e o Schjelderup, com um mês, tem dois golos e foi muito importante nos últimos tempos.

É isso que nós pretendemos: agora eles estarem todos em forma, ao mesmo tempo, não vai acontecer. O que vai acontecer é eu ter a capacidade, a todo o momento, de escolher aqueles que estão em melhor forma para jogar.

O António tem dado passos em frente sempre que foi chamado, assim como o Tomás Araújo deu, o Andreas está a corresponder. O Barreiro voltou a fazer um grande jogo esta noite.

Em suma: é o que eu quero. Ser exigente com eles e sentirem que, quando estão num bom momento, eu estou a olhar para eles e dou a oportunidade.