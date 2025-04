O nome de Ángel Di María surge como um dos doze futebolistas associados à investigação da justiça italiana sobre o uso de plataformas ilegais de jogo online. Di María, entre outros jogadores, usavam «salas privadas» para jogar póker, o que pode motivar multa e outras sanções da federação italiana.

Na conferência de imprensa de antevisão ao duelo com o Arouca, o treinador do Benfica afirmou que Di María recebeu o apoio do clube.

«O jogador já falou publicamente sobre o assunto, estamos do lado do jogador. Ele sabe que tem uma estrutura e um treinador que o vai defender sempre. Está sempre super motivado para continuar a fazer boas exibições e a ajudar a equipa a vencer jogos», rematou.

Em declarações enviadas às redações, Di María assegurou «nunca ter feito apostas ilegais». Não se pronunciou sobre póker ou outro tipo de jogos de azar.