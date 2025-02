Bruno Lage juntou os jogadores no centro do relvado do Estádio Louis II, no Mónaco, numa roda, logo no final da partida a contar para a Liga dos Campeões, tendo aproveitado a ocasião para fazer um curto discurso.

É possível perceber que o treinador começa por dizer «malta, parabéns, excecional», acrescentando «mas não é aqui que se vão resolver as coisas, é lá em casa».