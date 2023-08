Bruno Lage, treinador português do Botafogo, voltou a viver um «pesadelo». À semelhança do que aconteceu no Benfica em 2020, o autocarro onde seguia com a sua equipa foi apedrejado no Rio de Janeiro, a caminho do aeroporto.

O Botafogo seguiu viagem para a Argentina, onde vai defrontar o Defensa y Justicia, na segunda mão dos quartos de final da Taça Sul-Americana.

O responsável pelo ataque foi um adepto do Fluminense, rival carioca do ‘fogão’. De acordo com a imprensa brasileira, a pedra arremessada por pouco não atingiu o médio Carlos Alberto. O jogador não ficou ferido com gravidade, mas foi assistido pelos médicos do clube ainda dentro do veículo.