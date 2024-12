«FACTOS E ARGUMENTOS» é um espaço do Maisfutebol destinado a cruzar declarações ou teses com números e dados irrefutáveis. Por vezes, a alta velocidade do dia a dia condiciona a avaliação criteriosa do que é dito, sem o imperioso contraditório.

«As pessoas teimam em não ter essa memória: quando saímos do Botafogo, nós deixámos a equipa em primeiro lugar com oito pontos de avanço. Por isso, não fomos nós que desperdiçámos a oportunidade. Mas não fujo a à responsabilidade daquilo que vivemos durante dois meses e meio.»

Bruno Lage reagiu desta forma a uma pergunta sobre o que tinha aprendido no Botafogo, quando desperdiçou uma confortável vantagem no topo do Brasileirão.

O técnico das águias corrigiu o jornalista, frisando que não desperdiçou a oportunidade. Terá razão?

Quando Bruno Lage assumiu o comando técnico do Botafogo (jornada 16), a equipa carioca liderava confortavelmente o Brasileirão com 12 pontos de vantagem sobre o segundo classificado e 14 relativamente ao Palmeiras de Abel Ferreira, que viria a sagrar-se campeão.

Quando foi demitido, após a 25.ª jornada, a vantagem face ao então segundo classificado - o RB Bragantino de Pedro Caixinha - era de sete pontos. No entanto, relativamente ao futuro campeão, essa vantagem era de oito pontos, sendo aceitável que Lage estivesse a referir-se à equipa orientada pelo compatriota Abel.

Portanto, ao contrário do que aconteceu na segunda época à frente do Benfica (2019/20), na qual perdeu por completo uma vantagem de sete pontos sobre o FC Porto de Sérgio Conceição, no Botafogo esse cenário não chegou a acontecer: perdeu seis dos 14 pontos de vantagem que chegou a ter sobre o Palmeiras. Recorde-se que a equipa carioca terminou o campeonato no 5.º lugar, a seis pontos do campeão, o que significa que, após a saída do técnico setubalense, somou menos 14 pontos do que o conjunto treinado por Abel Ferreira.

É certo que os registos de Bruno Lage à frente do Botafogo não auguravam um bom desfecho. Somou apenas 13 pontos em 30 possíveis no Brasileirão e nos últimos quatro jogos empatou um e perdeu três, mas é um facto que não foi com ele ao leme que a equipa do Rio de Janeiro foi ultrapassada na reta final do campeonato.