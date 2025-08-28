Bruno Lage, treinador do Benfica, analisou a vitória sobre o Fenerbahçe de José Mourinho, por 1-0, que carimbou a passagem à Liga dos Campeões. O técnico abordou o festejo contido de Aktürkoglu no golo decisivo e voltou a elogiar Mourinho e António Silva.
Bom momento de António Silva
«O António está no momento dele, sabe muito bem aquilo que eu penso dele. Eu quero que ele seja sempre o António Silva, com estas boas exibições, sólido e constante.»
Mercado de transferências
«Sobre o mercado, é como digo, eu tenho que preparar a equipa. Até o final, vamos estar a trabalhar no mercado e as pessoas que o fazem são muito competentes.»
Festejo contido de Aktürkoglu
«Vi foi o banco e os adeptos a festejarem, isso foi o mais importante. E posso dizer que ele não ficou muito contente por estar no controlo antidoping ao invés de estar no balneário a festejar [risos].»
Permanência de Aktürkoglu
«Até o mercado acabar... aquilo que eu sinto é que o Aktürkoglu está muito focado no Benfica. Eu não sei se vai voltar a existir alguma proposta, quer para ele, quer para algum jogador. Por isso, até ao final do mercado, o presidente e o responsável estão a tratar disso. Em momento algum esteve com a cabeça fora do Benfica.»
Rua em Setúbal com o nome de Lage?
«Em 2004 eu estava aqui e venci o campeonato de escolinhas, sub-11. O míster Mourinho andava a vencer Taças do UEFAS e Ligas dos Campeões. Em 20 anos, aquilo que eu posso estar feliz é chegar a um patamar em que posso jogar contra ele. Há 20 anos atrás, o nosso país era conhecido pela Amália e pelo Eusébio. Hoje é conhecido por três grandes nomes: Eusébio, Cristiano Ronaldo e Mourinho.»