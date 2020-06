Nélson Veríssimo, até esta segunda-feira adjunto de Bruno Lage, orienta o treino do Benfica esta terça-feira, dia em que os jogadores utilizados diante do Marítimo fazem trabalho de recuperação.

O técnico de 43 anos é uma solução provisória - treino a treino - mas não, no entanto, de descartar que seja ele a sentar-se no banco de suplentes no jogo do próximo sábado diante do Boavista no Estádio da Luz.

Nélson Veríssimo integra a estrutura de treinadores do Benfica desde 2012/13, praticamente desde que pôs termo a uma carreira de jogador que iniciou precisamente nos encarnados, pelos quais chegou a jogar na década de 90. Mais tarde alinhou no Alverca, onde teve como presidente Luís Filipe Vieira.

Caso seja o escolhido pela estrutura do futebol encarnado para se sentar no banco de suplentes, Veríssimo orienta a equipa pela segunda vez, depois de ter ocupado o lugar do castigado Bruno Lage em setembro do ano passado num jogo da Liga dos Campeões também no Estádio da Luz diante do Leipzig.

Recorde-se que, tal como o presidente do Benfica confirmou logo após a derrota com o Marítimo, Bruno Lage pediu para deixar o comando da equipa. O treinador de 44 anos esteve esta terça-feira no Seixal durante aproximadamente seis horas, tendo estado a tratar da rescisão do contrato que o ligava até 2024 aos encarnados.

(artigo atualizado)