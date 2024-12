O Benfica prepara-se para receber o Bolonha no sexto jogo da fase regular da Liga dos Campeões, nesta quarta-feira, pelas 20 horas. O treinador dos encarnados, Bruno Lage, fez a antevisão ao duelo juntamente com o lateral Alexander Bah.

O dinamarquês disse que este encontro vai ser muito díficil e Lage seguiu a mesma toada, explicando os pontos fortes dos italianos.

«Vou seguir o que o Bah diz, porque é o que nós sentimos. Vai ser um jogo muito difícil. O Bolonha é um adversário muito competente. Fizeram boas exibições, apesar dos resultados. Liverpool, Aston Villa, Juventus... Vamos encontrar uma equipa que gosta de pressionar muito, que gosta pressionar alto, de ser vertical e rápida nos processos ofensivos. É um adversário muito difícil e temos de estar no nosso melhor para vencermos. Estamos motivados e a nossa ambição é vencer o jogo e juntar mais três pontos. Sentirmos que temos 12 pontos e estamos numa boa posição», afirmou.

Pouco depois, Bruno Lage analisou ainda o calendário difícil que se avizinha até ao final do ano, sendo que traçou o objetivo de estar em primeiro lugar no campeonato em 2025.

A equipa sente-se motivada para corresponder a cada momento. Era esse o objetivo há três meses, quando chegámos. Traçar um plano daquilo que queríamos e os jogadores têm feito um trabalho exemplar. Vai ser um calendário difícil e apertado, com mais um jogo em atraso com o Nacional, por isso sentimos a equipa motivada. Os jogadores têm de estar todos disponíveis para poder corresponder e um bom exemplo disso é termos jogadores a vir do banco e a ajudar a equipa. Como a exibição do [Leandro] Barreiro no último jogo. Todos têm de estar preparados», avisou Lage.

O duelo começa às 20 horas, no Estádio da Luz, nesta quarta-feira. O Benfica pode aproximar-se do apuramento no play-off, se ganhar esta partida.