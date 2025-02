Declarações de Bruno Lage em conferência de imprensa posterior ao Estrela da Amadora-Benfica (3-2):

[O que correu mal na carreira de Ferro?]

«Tinha de olhar para os apontamentos que tenho de há cinco anos para perceber o que correu mal. Gosto de trazer notas, aquilo que são as minhas ideias e tentar perspetivar as vossas perguntas. Vou muito ao detalhe, sou muito organizado. Quando lançar um livro vou ter aqui as minhas recordações. É olhar cinco anos para trás, os apontamentos que tenho dele. É o futebol. Por vezes temos decisões na carreira que não corre como nós queremos. Tem um percurso fantástico na formação, foi um pilar no [título] 37. Teve uma contratação fora do país, uma lesão… tem de ter orgulho porque centenas de jogadores passam pela formação do Benfica e nem todos tem oportunidade de ganhar títulos ou ter uma carreira internacional. É perceber que nem tudo foi mau e continuar a jogar ao mais alto nível.»

[O que pretende do extremo na posição de extremo interior]

«Você agora tramou-me. Temos a possibilidade fazer duas coisas. É olhar em função do adversário. O Estrela joga com três homens na frente, na pressão. Vou baixar o Álvaro para estar visível à frente do avançado do Estrela ou criar uma dinâmica em que aparece outro jogador a fazer aquele posicionamento? Neste jogo foi o Kokçu esse homem. É ter as mesmas dinâmicas com posicionamentos diferentes. É importante ter muitas dinâmicas variadas.»