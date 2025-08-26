Bruno Lage, treinador do Benfica, falou aos jornalistas em conferência de imprensa de antevisão ao Benfica-Fenerbahçe, da segunda mão do play-off de acesso à Liga dos Campeões. Lage rejeitou falar sobre mercado e desdramatizou os elogios de José Mourinho ao árbitro desta partida.

Interesse em Georhiy Sudakov e Carlos Álvarez

«Não vou falar do mercado, muito menos num jogo da Liga dos Campeões.»

Mourinho já elogiou árbitro Slavko Vincic

«Olha, eu só tive a oportunidade de ter este árbitro no jogo do Mundial de Clubes, frente ao Chelsea [Vitória dos 'Blues' por 4-1 a.p.]. Não fico nada preocupado pelo míster José Mourinho ter elogiado o árbitro. Penso que a grande preocupação do árbitro é ele poder ser elogiado pela verdade, ser elogiado pelo futebol. No final do jogo, da forma como eu costumo sempre dizer, se não falarmos do árbitro, é o melhor elogio que nós podemos fazer.»

Mourinho já sabia a defesa do Benfica?

«Foi uma piada que saiu ao contrário [risos]. Não queria abrir mais o jogo, porque senão o míster Mourinho iria saber. Já vos adiantei metade do trabalho, que é o guarda-redes e a linha defensiva. Porventura também seria o mais fácil de antecipar. Mas aquilo que é o mais importante, independentemente do onze e do sistema tático que se possa desenhar pelas posições dos jogadores, é nós sabermos muito bem o que queremos fazer em termos ofensivos e defensivos.»