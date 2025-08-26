Bruno Lage, treinador do Benfica, falou aos jornalistas em conferência de imprensa de antevisão ao Benfica-Fenerbahçe, da segunda mão do play-off de acesso à Liga dos Campeões. Questionado sobre o reencontro com Nélson Semedo, pois o Benfica esteve interessado no jogador adversário, Lage preferiu destacar os laterais-direitos que tem à disposição.

Prestianni como suplente de Aursnes

«Já está a entrar no caminho errado, que é encarar o Prestiani como substituto de alguém. Não é assim que nós o encaramos. Independentemente de jogar à direita ou à esquerda, sempre que for chamado, tem que contribuir com o rendimento que tem apresentado.»

Benfica com mais risco em casa

«Quando temos de defender é com toda a gente atrás da linha da bola, independentemente de ser em bloco alto ou baixo, temos que estar juntos, temos que estar compactos. Com bola, temos de ter a mesma agressividade e procurar os caminhos do golo.»

Sistema defensivo eficaz

«Nós olhamos para aquilo que estamos a fazer neste momento e estamos satisfeitos, estamos em agosto e acredito que temos muito espaço para evoluir. A equipa tem dado uma boa resposta nesse momento do jogo. Temos tido bons momentos coletivos, com golos a passar por muitos jogadores.»

Análise ao Fenerbahçe

«Uma equipa muito agressiva no momento defensivo, quer em bloco alto e bloco baixo. É uma equipa muito forte nas transições, é uma equipa que domina muito bem o jogo dos dois pontas-de-lança e isso foi muito visível na forma como obteram os golos contra o Feyenoord. E é uma equipa que também é muito forte em ataque organizado, com muitos cruzamentos, os médios rematam bem de meia distância. É uma equipa top com um treinador top.»

Relação com Nélson Semedo

«Já há muito tempo não falo com o Nelson Semedo. Ultimamente tenho falado mais com o Dedic, com o Bah e com o Leandro Santos. Tive uma época fantástica com o Semedo no Wolverhampton e amanhã o que quero, para além de vencer o jogo, é cumprimentar o Semedo e o míster José Mourinho... vencendo o jogo.»