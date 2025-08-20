Bruno Lage, treinador do Benfica, analisou em flash interview à Sport TV o empate a zeros com o Fenerbahçe nesta quarta-feira:

[Análise]

«Jogo competitivo, o Benfica foi claramente superior na primeira parte, com e sem bola. Na segunda parte, houve uma entrada forte das duas equipas. Tínhamos o objetivo de ganhar, fizemos a primeira alteração com mais um homem na frente [Ivanovic]. Infelizmente, aconteceu a expulsão, mas grande mérito da equipa em controlar o jogo.»

[Empate foi mal-menor]

«Tínhamos a estratégia de controlar o jogo com bola. Jogámos com três médios. Fredrik jogava mais aberto ou mais fechado, mas nas entrelinhas e dois na frente. Isto porque o nosso adversário também joga com três médios e temos de igualar forças no meio-campo. Num ou outro lance, nos corredores, podíamos ter sido mais agressivos com cruzamentos e diagonais.»

[Mourinho diz que Fenerbahçe está vivo]

«Se o Fenerbahçe está vivo, o Benfica está mais do que vivo. Amanhã vamos preparar o Tondela e temos o objetivo de ganhar os dois próximos dois jogos. E deixo o apelo aos adeptos para apoiar a equipa como se fosse um jogo de Champions, como hoje.»