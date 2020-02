Bastou uma semana para Bruno Lage lidar com o pior ciclo de resultados desde que assumiu o comando da equipa principal do Benfica.

A derrota deste sábado com o Sp. Braga, para a Liga (0-1), representa o terceiro jogo seguido que as águias não vencem. Um ciclo que começou com a derrota com o FC Porto, no Dragão (3-2), e que pelo meio teve ainda o empate em Famalicão (1-1), que ainda assim foi suficiente para garantir a presença na final da Taça de Portugal.

Com Bruno Lage no banco, o Benfica nunca tinha estado três jogos sem vencer. Só dois encontros, e foi apenas uma ocasião: em março de 2019 as águias perderam no reduto do Dinamo Zagreb (1-0), para a primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa, e quatro dias depois empatou com o Belenenses em casa, para a Liga (2-2).

Na verdade, o Benfica não tinha um ciclo assim desde novembro de 2018. Na altura, com Rui Vitória ainda no banco, as «águias» tiveram quatro jogos sem vitórias: uma sequência que começou com uma derrota no reduto do Ajax, para a Liga dos Campeões (1-0), prosseguiu com desaires no reduto do Belenenses (2-0) e na receção ao Moreirense (1-3), para a Liga, e terminou com um empate caseiro com o Ajax (1-1).

Essa tinha sido também a última vez que o Benfica tinha sofrido duas derrotas seguidas na Liga, algo que agora encara novamente.