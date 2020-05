Bruno Lage vai contar mais sete «reforços» para o plantel principal do Benfica atacar as restantes dez jornadas do campeonato: João Ferreira, Morato, Rafael Brito, Paulo Bernardo, Tiago Dantas, Tiago Araújo e Gonçalo Ramos.

Os jovens da formação vão integrar os trabalhos da equipa A dos encarnados a partir do próximo dia 18 de maio e, segundo nota publicada pelas águias, cumpriram esta quarta-feira os habituais testes de despiste à covid-19, antes de regressarem aos treinos no Seixal.

Refira-se que o jovem guarda-redes Leo Kokubo já tinha sido chamado por Lage na passada segunda-feira, para completar o lote de guarda-redes que já contava com Vlachodimos, Svilar e Zlobin.

O Benfica continua a preparar o regresso à competição, depois da paragem forçada motivada pela crise do novo coronavírus. Os encarnados estão no segundo lugar do campeonato, a um ponto do FC Porto, e na final da Taça de Portugal, que será precisamente frente aos dragões.