Quase dois meses depois da suspensão da Liga, o plantel do Benfica volta a pisar os relvados do centro de treinos do Seixal, nesta segunda-feira.

Os jogadores estão divididos em quatro grupos, sendo que dois trabalham no turno da manhã e outros tantos no período da tarde.

O primeiro grupo, que tinha de apresentar-se até às 9 horas, é composto por Vlachodimos, Jardel, Gabriel, Jota, David Tavares e Vinícius.

O segundo grupo, que tinha ordem de apresentação até às 10h30, inclui Svilar, André Almeida, Rúben Dias, Ferro, Grimaldo e Nuno Tavares.

No turno da tarde apresentam-se ao trabalho mais dois grupos de jogadores: um até às 14 horas e outro até às 15h30.

De referir que Bruno Lage foi o primeiro elemento do grupo de trabalho a chegar, logo pelas 8h15, para supervisionar este regresso aos treinos na relva, ainda que em grupos reduzidos.