Ferro, Pizzi e Bruno Lage foram distinguidos na Gala Cosme Damião, realizada pelo Benfica na noite desta quarta-feira.

A noite começou com o discurso do presidente Luís Filipe Vieira, que falou do momento da equipa de futebol e das buscas à SAD no âmbito da «Operação Fora de Jogo».

Depois Ferro foi mesmo o primeiro premiado da noite, na categoria «Revelação do Futebol».

Já na reta final do evento subiram Pizzi e Bruno Lage ao palco, para receber os prémios de «Futebolista do Ano» e «Treinador do Ano». Em ambos os casos os discursos foram também aproveitados para deixar uma mensagem de união, dois dias depois de perdida a liderança da Liga.

Referência ainda para Vítor Martins, antigo futebolista do Benfica, que venceu o prémio «Carreira», e ainda a categoria «Homenagem», que distinguiu o ex-dirigente José António Martínez.

Lista de premiados:

Ferro (revelação futebol)

Formar Benfica (inovação)

Femininos juniores (formação)

Pimenta (alta competição)

João Sequeira de Andrade (mérito e dedicação)

JF S. Domingos de Benfica (parceiro)

Juntos por Moçambique (projeto do ano)

Rafael Lisboa (revelação modalidades)

Grândola (casas do Benfica)

Voleibol masculino (equipa do ano)

Vitor Martins (carteira)

Pizzi (futebolista)

Bruno Lage (treinador do ano)

José António Martinez (homenagem)