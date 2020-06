Poucos minutos depois de ter colocado o seu lugar à disposição, Bruno Lage saiu do Estádio dos Barreiros acompanhado pelo presidente do Benfica.

O ainda técnico dos encarnados dirigiu-se ao autocarro que transporta a comitiva benfiquista na Madeira lado a lado com Luís Filipe Vieira, além de Rui Costa, administrador da SAD, e Tiago Pinto, diretor do futebol.

Recorde-se que o Benfica perdeu esta segunda-feira com o Marítimo, por 2-0, em jogo da 29.ª jornada da Liga. Os encarnados ficam assim mais longe do título quando faltam cinco jornadas para o fim do campeonato.