Dia longo no Seixal, onde o presidente e o treinador do Benfica, Luís Filipe Vieira e Bruno Lage, respetivamente, se encontraram, no regresso da equipa aos treinos após a derrota com o Santa Clara. Dirigente e técnico conversaram, numa altura em que a continuidade do setubalense está em dúvida. Mas não no imediato. Ou seja, Lage mantém-se como treinador e nesta sexta-feira orientará o treino, sabe a TVI.

Aliás, o técnico deixou o Seixal praticamente ao mesmo tempo que Tiago Pinto, diretor das águias, já depois de Luís Filipe Vieira o ter feito.

Ao que tudo indica, o treinador setubalense também estará com a equipa na Madeira, frente ao Marítimo, na segunda-feira, numa partida que assume caráter fundamental para o Benfica na luta pelo título e, muito provavelmente para o futuro do técnico à frente das águias.