FOTOS: Bruno Lage voltou à faculdade na NOVA Business School
Antigo treinador do Benfica deu aula no Mestrado de Gestão
Bruno Lage voltou à faculdade, mas neste caso para dar uma aula. Aconteceu no mestrado de Gestão, na Nova School of Business and Economics, no qual o antigo treinador do Benfica falou para os alunos da aula de Sports Club Management.
O momento serviu para Bruno Lage falar de como se cria uma identidade de jogo sustentada na cultura do clube, de como se planeiam treinos de desenvolvimento coletivo e o individual e de como se lidera uma equipa num contexto de globalização do futebol.
