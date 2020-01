O treinador do Benfica, Bruno Lage, explicou que ainda não sabe a extensão do problema que levou Ferro a sair do jogo com o Rio Ave, nesta terça-feira, para a Taça de Portugal.

Questionado sobre se o central pode jogar no dérbi de sexta-feira, com o Sporting, o técnico respondeu: «Não sabemos, ele fez indicação para o banco que não podia continuar. Como sabemos que o Weigl faz a posição de central, nem pensámos duas vezes. Para já, é uma pequena dor.»

O jogo com o Sporting dominou as últimas perguntas da conferência de imprensa pós-jogo com os vila-condenses. Depois de recusar-se a comentar a possibilidade de Bruno Fernandes estar ausente do lado leonino, e se isso beneficiaria o Benfica, o técnico explicou que Gabriel também permanece questionável para o encontro.

«Treinou, sentiu dor e não quisemos colocar ninguém em risco nesta situação», concluiu.