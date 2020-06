O treinador do Benfica, Bruno Lage, em declarações na conferência de imprensa após o jogo com o Santa Clara, na Luz, para a 28.ª jornada da Liga 2019/20 que os açorianos venceram por 4-3.

É a pior série de sempre do Benfica, pondera pedir a demissão?

«Vou responder de forma muito clara. Desde a terceira jornada que vocês estão muito preocupados com o meu lugar. Aliás, nem é desde aí, é desde os primeiros jogos. Recordo perfeitamente que me perguntaram qual era o meu ordenado. Às vezes fico a pensar quem andam a tentar promover ou até quem anda a pagar almoços e jantares. O lugar não é meu, é do Benfica.»

«Dividir aquilo que se passou até fevereiro e agora. Temos tido algumas oscilações, em particular quando as coisas estão a nosso favor. Mesmo na Liga dos Campeões há um penálti que nos tira a possibilidade de passar, aqui com o Shakhtar estamos 3-1 e ficamos 3-3. Temos alguma juventude, mas é um caminho que temos de fazer.»