Os Wolves de Bruno Lage receberam e venceram o Southampton por 3-1, na Premier League, e continuam à porta de um lugar europeu.

No Molineux, o técnico chamou Toti Gomes, que aumentou assim o leque de portugueses a jogarem pela equipa principal de Wolverhampton. O central formou trio com Max Kilman e Conor Coady, com Nelson Semedo, João Moutinho, Trincão e Podence a completar a «alcateia» lusa no onze inicial.

Ainda assim, foi outro nome ligado ao futebol português quem começou a desequilbrar a partida. Raul Jimenez cobrou uma grande penalidade aos 37 minutos para dar vantagem à equipa de Lage.

O mexicano continua com um recorde de cem por cento da marca de penálti, ao serviço dos Wolves, na Premier League: tem sete em sete desde que chegou.

No segundo tempo, Coady aproveitou uma recarga para cabecear para o 2-0 e, asim, deixar aos 59 minutos o Wolverhampton numa posição confortável. Lage lançou Adama Traoré quando havia 2-0 para o lugar de Trincão e a substituição foi previdente.

Já com Fábio Silva em campo no lugar de Jimenez, os Wolves sofreram um golo de James Ward-Prowse. O 2-1 levantou dúvidas e surgiu, então, o «vagabundo» Adama Traoré a resolver o duelo de uma vez por todas, com o 3-1 final.

André Gomes perde em dia em que foi titular

Nos outros jogos, registou-se um empate no Newcastle-Watford (1-1) e uma vitória do Norwich sobre o Everton. Com André Gomes a titular, a equipa de Liverpool perdeu com o último classificado do campeonato, apesar dos muitos jogos que há para fazer de modo a acertar o calendário.