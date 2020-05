Cinco jogadores emprestados pelo Moreirense na época 2019/2020 regressaram, esta segunda-feira, aos trabalhos no clube de Moreira de Cónegos, com treino individualizado sob o comando da equipa técnica liderada por Ricardo Soares.

O defesa Bruno Silva e os médios Rúben Ramos e Mohammed Iddriss, todos cedidos ao Felgueiras 1932, além do médio Ricardo Almeida e do avançado Malik, respetivamente emprestados ao Berço e ao Fafe, estão de volta aos cónegos e treinaram em Serzedelo esta tarde, à margem do plantel principal, que trabalhou de manhã. O quinteto, que disputou o Campeonato de Portugal, também integrou a realização de testes à covid-19 no sábado, com resultados negativos e um inconclusivo. Em vista está a possibilidade de todos integrarem a pré-época.

Para mais tarde esta apontado o retorno de dois jogadores que atuaram na II Liga: Lucas (Mafra) e Gustavo Moura (Cova da Piedade).