Bruno Tabata testou positivo à covid-19.

O jogador brasileiro do Sporting junta-se assim a Manuel Ugarte no lote de casos ativos do plantel leonino, ele que já não foi a jogo na vitória desta noite frente ao Portimonense por castigo.

Tabata, recorde-se, passou o Natal na companhia de Matheus Reis, colega no Sporting, e de Lucas Veríssimo (Benfica) e Lucas Fernandes (Portimonense).

O médio dos algarvios também não foi opção para Paulo Sérgio esta noite também por ter testado positivo, segundo avançou a imprensa antes do jogo.

Tabata deve assim falhar a deslocação do Sporting ao terreno do Santa Clara, agendado para dia 7 de janeiro, em jogo da 17.ª jornada da Liga.