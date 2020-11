Bruno Tavares foi alvejado com um tiro no peito durante o fim de semana e deu entrada no hospital, tendo no entanto já recebido alta, pelo que não corre perigo de vida. O extremo de 18 anos está agora em casa, a ser acompanhado pelo departamento médico do Sporting, depois do grande susto que apanhou.

Tudo aconteceu no domingo de madrugada, quando Bruno Tavares estava com mais amigos numa área de serviço. Um amigo possuía uma arma de fogo e, enquanto brincava com ela, acabou por dispará-la acidentalmente, acertando na jovem promessa leonina, que foi de imediato transportada ao hospital.

O Sporting está a acompanhar toda esta situação e vai reunir, entre esta segunda-feira e amanhã, com a Polícia de Segurança Pública e perceber melhor o que se passou, de forma a poder atuar em conformidade: Bruno Tavares pode, se assim se justificar, ser alvo de um processo disciplinar.

Bruninho, como é conhecido, tem 18 anos, é extremo e está no Sporting há dez anos, tendo contrato até 2025. É uma das maiores promessas da formação leonina, tendo já sido várias vezes chamado a treinar com o plantel principal. Atualmente representa a equipa sub-23 do Sporting e soma 38 internacionalizações nas várias seleções jovens.