A Académica recebeu e venceu o Benfica B este domingo, por 1-0, no Estádio Cidade de Coimbra, no jogo que encerrou a 33.ª e última jornada da II Liga portuguesa de futebol.

Um golo de Bruno Teles, aos 62 minutos, valeu o regresso dos estudantes aos triunfos, após um empate e uma derrota nos dois jogos anteriores.

Com este resultado, e uma vez que ainda vai repetir o jogo com o Vilafranquense, a Académica ainda mantém as hipóteses de subida. Está com 58 pontos, no quinto lugar, os mesmos do Feirense, quarto, que já não tem hipóteses de promoção.

A equipa de Rui Borges está, com menos um jogo, a quatro pontos do Arouca, terceiro com 62 e em lugar de play-off com o 16.º da I Liga. Está ainda a cinco do Vizela, segundo com 63 pontos, em lugar de subida direta.

Vai ser entre conimbricenses, arouquenses e vizelenses a decisão da subida, já certa para o campeão Estoril. Na última jornada, a 34.ª, há um Vizela-Vilafranquense, um Leixões-Académica e um Arouca-Desp. Chaves.

Recorde-se que, já este domingo, o Vizela ficou mais perto da subida ao vencer em Penafiel, passo que o Feirense ficou sem hipóteses depois de perder ante o FC Porto B, que somou um crucial triunfo na luta pela permanência. O Sp. Covilhã também garantiu a permanência.