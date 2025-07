Bruno Varela está a caminho do Al Hazm, clube que esta época subida à I Liga da Arábia Saudita. O guarda-redes prepara-se assim para deixar o V. Guimarães.

Nesta altura existem negociações muito adiantadas entre as três partes, faltando apenas acertar detalhes, tanto entre os clubes como no acordo entre Al Hazm e Bruno Varela, para a transferência ficar fechada.

O guarda-redes formado no Benfica prepara-se assim para viver a terceira experiência no estrangeiro, depois de uma época no Valladolid, por empréstimo do Benfica, e duas no Ajax, também por cedência dos encarnados.

Bruno Varela já esteve neste mercado muito próximo de sair para o Samsunspor, da Turquia, mas a transferência acabou por ser congelada, primeiro, e por cair em definitivo, mais tarde.