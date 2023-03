O plantel da BSAD esteve nesta terça-feira em Almada para conhecer as instalações do Cova da Piedade, equipa que vai emprestar o nome à SAD liderada por Rui Pedro Soares, que indicou os objetivos traçados para a próxima época.

«No próximo ano, vamos lutar para subir de divisão. Acreditamos que seja da II para a Liga, se não, será da Liga 3 para a II Liga. Mas acreditamos que vamos manter-nos, vamos crescer e no próximo ano lutar para subir de divisão», disse Rui Pedro Soares.

A visita ao Estádio Municipal José Martins Vieira foi teve Paulo Veiga, presidente do emblema da margem sul do Tejo, como cicerone. «Já podem considerar-se da nossa família», disse antes de um almoço de equipa que decorreu no próprio estádio.

Rui Pedro Soares deixou elogios às instalações do Cova da Piedade. «O expectável era encontrarmos sinais de degradação, mas, pelo contrário, encontramos instalações bem cuidadas, onde se percebe que a limpeza é extraordinária e que a manutenção é feita, apesar das dificuldades que tiveram nos últimos anos», elogiou.

Paulo Mendes, treinador da equipa que ocupa atualmente o 15.º posto da II Liga, expressou otimismo quanto a um futuro melhor depois de anos com a casa às costas, consequência da divisão com o Belenenses. «Tem tudo para dar certo, é um ‘casamento’ perfeito para ambas as partes. As condições físicas são muito importantes, não só as humanas. Na próxima época tudo será diferente e saber que temos aqui esta mais-valia também desperta nos jogadores e equipa técnica o querer cada vez mais [alcançar o objetivo de manutenção na II Liga]», assinalou.

Recorde-se que os sócios do Cova da Piedade aprovaram na sexta-feira em assembleia geral a celebração de um acordo com a Codecity, que deixará cair o nome de BSAD, passando a jogar com a designação de Clube Desportivo Cova da Piedade - Futebol SAD.

«Não era a única saída, mas era, de longe, a melhor. Tivemos outras possibilidades, continuarmos sozinhos não era uma hipótese. Estes cinco anos demonstraram que conseguimos resistir a tudo, mas não podemos ignorar que as dificuldades eram crescentes», explicou ainda Rui Pedro Soares.

Os últimos anos do Cova da Piedade ficaram também marcados por uma fratura com a SAD, que fez a equipa de futebol cair para os confins do futebol português depois de épocas na II Liga, mas Paulo Veiga garantiu que desta não há razões para receios. «Ambos sofremos imenso com a SAD [e clube] onde estávamos inseridos, mas aqui a questão é fazer com que não voltem a acontecer estes atritos, que tudo seja feito de modo mais colaborativo. Não há motivos para que os sócios do Cova da Piedade olhem de forma desconfiada. Acreditamos neste projeto e sabemos que é o caminho certo para o Cova da Piedade», concluiu o dirigente.