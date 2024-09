Depois do término da ligação com o Cova da Piedade, a BSAD, que tinha descido da II Liga para a Liga 3 em 2022/23, anunciou esta quarta-feira que se vai juntar ao Portalegrense.

«É um novo início. Identificámos a cidade de Portalegre e o Desportivo Portalegrense como parceiros com potencial e, ao fim de alguns meses de trabalho, acordámos esta parceria», referiu Rui Pedro Soares, antigo presidente da SAD do Belenenses e da BSAD, à agência Lusa.

Segundo o dirigente, o clube passou a chamar-se Desportivo Portalegrense SAD.

«É um projeto diferente porque é gerido pelo clube e por pessoas do clube que vivem em Portalegre. Portanto, a minha participação é mais distante», disse.

O clube vai disputar os campeonatos distritais, mas o investidor pretende que nesta época seja possível a subida aos nacionais das competições organizadas pela Associação de Futebol de Portalegre (AFP).

«O Desportivo Portalegrense é o maior clube de Portalegre, cumpre o centenário no próximo ano e o objetivo é, no ano do centenário, sermos campeões e o clube voltar a disputar os campeonatos nacionais, 25 anos depois da última vez», garantiu.

Por fim, Rui Pedro Soares explicou que o plantel tem «uma esmagadora maioria de jogadores de Portalegre» e recusou a possibilidade de ter escolhido como parceiro um clube que vai disputar um campeonato distrital com poucas equipas (6).

As competições da AFP começam no dia 6 de outubro, com a Taça de Honra.