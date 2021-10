Josué Sá abriu caminho para a goleada do Ludogorets, um dos adversários do Sp. Braga na Liga Europa, sobre o Tsarsko Selo Sofia por 4-0, em jogo da 10.ª jornada da Parva Liga, a liga da Bulgária.

Num embate entre o primeiro e último classificados, os visitantes ainda resistiram na primeira parte, segurando o nulo até ao intervalo, no entanto, logo a abrir a segunda parte, aos 56 minutos, o central português desbloqueou o marcador e abriu caminho para uma goleada.

Quebrada a resistência da modesta equipa de Sofia, Sotiriou (66m), Santana (78m) e Despedov (87m) deram maior expressão ao marcador e confirmaram o oitavo triunfo em nove jogos do campeão da Bulgária em título.

Um triunfo que permite à equipa de Razgrad seguir destacada no topo da classificação da Parva Liga, com mais três pontos do que o Botev Plovdiv e ainda com um jogo em atraso.

A equipa búlgara, que conta ainda com o franco-português Claude Gonçalves, também titular este sábado, recebe o Sp. Braga na próxima quinta-feira, em jogo da terceira jornada do Grupo F da Liga Europa.