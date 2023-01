O defesa português Dinis Almeida é reforço do Ludogorets, assinando em definitivo com o campeão búlgaro para as próximas temporadas.

O futebolista de 27 anos deixa os belgas do Antuérpia, onde estava há época e meia.

Campeão búlgaro nas últimas 11 (!) épocas, o Ludogorets segue atualmente no segundo lugar da competição com 43 pontos, menos um do que o líder CSKA Sofia.