O Bayern Munique soma e segue na Bundesliga e esta tarde goleou em casa do Werder Bremen, por 5-0, em jogo da quarta jornada da competição.

Depois da vitória histórica por 9-2 diante do Dínamo Zagreb, para a Liga dos Campeões (e do triunfo por 6-1 em casa do Kiel), os bávaros voltaram a mostrar uma veia goleadora acima da média, fruto dos golos de Michael Olise (23m e 60m), Jamal Musiala (32m), Harry Kane (57m) e Serge Gnabry (65m).

No conjunto de Munique, tanto Raphael Guerreiro como João Palhinha entraram na segunda parte.

Com este resultado, o Bayern continua invicto no campeonato alemão, com quatro vitórias em quatro jogos – é líder isolado. O Bremen é décimo, à condição.

Por sua vez, o Union Berlim, com Diogo Leite no onze inicial, recebeu e venceu o Hoffenheim, por 2-1.

Aos seis minutos, a turma de Berlim já vencia por 2-0, fruto dos golos de Tom Rothe (4m) e Woo Jeong (6m). Marius Bülter, no segundo tempo, reduziu para a formação visitante.

Com este triunfo, o Union sobe à condição ao terceiro lugar, com oito pontos. O Hoffenheim está em 15.º.

Nos outros dois jogos do início de tarde, o Friburgo ganhou em casa do Heidenheim, por 3-0, ao passo que o Bochum e o Kiel empataram a duas bolas.