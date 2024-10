Na ressaca do desaire diante do Real Madrid, o Dortmund encaixou a terceira derrota em cinco rondas da Bundesliga, desta feita na visita ao Augsburgo (2-1). Na tarde deste sábado, na oitava jornada, as «Abelhas» até agarraram a vantagem ao quarto minuto, graças ao acerto de Donyell Malen.

Todavia, aos 25m, Claude-Maurice repôs a igualdade. Foi o único remate enquadrado dos anfitriões – num total de dois – até ao intervalo. Aliás, o Dortmund anotou 82 por cento de posse.

Na etapa complementar, a contenda equilibrou-se e o Augsburgo consumou a reviravolta. Aos 50 minutos, o francês Claude-Maurice bisou.

Até final, entre trocas e faltas, o Dortmund não foi capaz de, pelo menos, resgatar um ponto. Ademais, os visitantes terminaram reduzidos a dez, face à expulsão de Almugera Kabar, aos 90+9m.

Desta forma, ocupam o sétimo posto com 13 pontos. Segue-se o duelo com o Wolfsburgo, na noite de terça-feira (19h45), nos 16-avos de final da Taça.

Por sua vez, o Augsburgo é 11.º, com 10 pontos.

André Silva capitalizou oportunidade

Em Leipzig, André Silva foi suplente utilizado no triunfo sobre o Friburgo (3-1). O português entrou em cena aos 65 minutos, quando o marcador assinalava 2-1.

Ainda que Ritsu Doan tenha dado vantagem aos visitantes, aos 15m, a reviravolta surgiu na etapa complementar.

Aos 47m, Willi Orbán empatou o encontro e Geertruida (58m) consumou a «remontada».

Por fim, aos 79m, André Silva assistiu Openda para o 3-1. Assim, o Leipizig subiu à liderança da Bundesliga, com 20 pontos, mais três do que o Bayern Munique, que jogará este domingo.

Na Taça, André Silva e companhia receberão o St. Paulli, na tarde de terça-feira (17h).

Quanto ao Friburgo, permanece no terceiro lugar, com 15 pontos, ficando à mercê do Bayer Leverkusen, que jogará este sábado.

Tiago Tomás encaixa nulo

De novo titular, Tiago Tomás foi incapaz de galvanizar o Wolfsburgo para o triunfo no terreno do St. Paulli. O avançado português foi totalista neste 0-0.

Assim, os «Lobos» ocupam o 14.º lugar, com oito pontos, seis de diferença para a linha de água. Por sua vez, o St. Paulli está em lugar de play-off (16.º), com cinco pontos.

Na próxima ronda da Bundesliga, o Wolfsburgo jogará em casa, ante o Augsburgo (11.º).

Estugarda volta a sorrir

Por fim, o Estugarda retomou a via das vitórias, para amargo do Kiel (2-1). Undav, aos 19m, e El Bilal Touré, aos 61m, edificaram a vantagem dos anfitriões.

Na reta final, Gigovic reduziu, mas sem prejuízo para o Estugarda, que ascendeu ao oitavo lugar da Bundesliga, com 12 pontos. Por sua vez, o Kiel é 17.º e penúltimo, com dois pontos.