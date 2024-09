Na terceira jornada da Bundesliga, o campeão Leverkusen triunfou no reduto do Hoffenheim. Na tarde deste sábado, os comandados de Xabi Alonso retomaram a via das vitórias, goleando por 1-4.

Com Grimaldo entre os titulares, os visitantes inauguraram o marcador por Martin Terrier, aos 17m. Pouco depois, em cima da meia hora, Victor Boniface – que assistiu para o 0-1 – capitalizou uma oportunidade oferecida por Granit Xhaka.

Até ao intervalo, os anfitriões ainda reduziram, pelo avançado Mergim Berisha, aos 37m.

Na etapa complementar, entre trocas e cartões amarelos, o Bayer acomodou-se no resultado, beneficiando do penálti convertido por Wirtz, aos 72m, e do bis de Boniface, aos 75.

Assim, o Leverkusen sobe ao quarto lugar, com seis pontos, igualando o Heidenheim (3.º) e aguardando pelo desfecho do Keil-Bayern Munique (5.º).

Para Grimaldo e companhia segue-se a visita ao Feyenoord, na estreia na Liga dos Campeões, na tarde de quinta-feira (17h45). Depois, no regresso à Liga, na tarde de domingo (14h30), receberão o Wolfsburgo (10.º).

Por sua vez, o Hoffenheim é 12.º, com três pontos. Segue-se a visita ao Union Berlim (8.º), na tarde de sábado (14h30).

Empate no reencontro de dragões

Leipzig e Union Berlim empataram a zeros, num encontro que contou com o central Diogo Leite como titular nos visitantes. Do outro lado, o ponta de lança André Silva não foi aposta, permanecendo como suplente.

Numa primeira parte dominada pelo Leipzig, poucos foram os motivos de interesse. Já no segundo tempo, e apesar do ascendente do Berlim, a melhor oportunidade pertenceu aos anfitriões.

Estavam decorridos 74m quando, na marca de penálti, Lois Openda viu Frederik Ronnow agigantar-se entre os postes.

Importa referir que o nulo resultou, também, da fantástica exibição de Diogo Leite, que, além de três cabeceamentos na área contrária, frustrou os remates dos adversários e foi o principal responsável pelo fim das investidas do Leipzig.

Mach mit mir, was du willst 💕 pic.twitter.com/FALHvq4gLN — 1. FC Union Berlin (@fcunion) September 14, 2024

Assim, os anfitriões falharam o salto para a liderança isolada, igualando o Dortmund (1.º), com sete pontos.

A equipa de André Silva fará a estreia na Champions em Madrid, ante o Atlético, na noite de quinta-feira (20h). Depois, haverá visita ao St. Pauli (17.º), na tarde de domingo (18h30).

Quanto a Diogo Leite, o Union é oitavo, com cinco pontos. Na próxima ronda, na tarde de sábado (14h30), receberão o Hoffenheim.

Tiago Tomás perde em casa

O avançado ex-Sporting foi titular para a receção ao Eintracht Frankfurt, mas os «Lobos» encaixaram a segunda derrota, desta feita por 1-2.

Aos 30m, Omar Marmoush inaugurou o marcador a favor dos visitantes.

Já sem Tiago Tomás em campo – substituído aos 70m – Ridle Baku repôs a igualdade, aos 76m. Ainda assim, um penálti permitiu o bis de Marmoush, aos 82m (1-2).

Ora, o Frankfurt ascende ao sexto posto, com seis pontos, igualando Friburgo, Bayern Munique e Leverkusen. Na próxima ronda, as «águias» receberão o Mönchengladbach (11.º), na tarde de sábado (17h30).

Quanto ao Wolfsburgo (10.º), como já referido, jogarão em Leverkusen na tarde de domingo (14h30).

Estugarda e Friburgo sorriem

Weigl, médio ex-Benfica, viu o «seu» Mönchengladbach perder na receção ao Estugarda (1-3). Os visitantes colocaram-se em vantagem aos 21m, por Deniz Undav. Na resposta, seis minutos volvidos, Alassane Plea repôs o empate.

Na etapa complementar, Ermediin Demirovic bisou, aos 58 e 61m, sempre assistido por Fabian Rieder. E assim terminou a disputa pelo resultado.

Assim, o Mönchengladbach é 11.º, com três pontos, menos um face ao Estugarda, nono classificado.

Por fim, o Friburgo venceu na receção ao Bochum, por 2-1. Ainda que os forasteiros tenham arrecadado a vantagem aos 45m, por Boadu, o segundo tempo reservou a reviravolta.

Aos 58 e 61m, o austríaco Junior Adamu garantiu que os três pontos ficariam com os anfitriões. Por isso, o Friburgo é sétimo, com seis pontos.

Quanto ao Bochum, é lanterna vermelha, sem pontos.