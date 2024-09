Sortes diferentes para os portugueses na quinta jornada da Bundesliga. Na tarde deste sábado, o Union Berlim – de Diogo Leite – foi derrotado na visita ao Mönchenglabach (1-0), capitaneado por Weigl, médio ex-Benfica.

Num encontro equilibrado, o único golo surgiu aos 90+6m, pelo checo Cvancara. Ao cabo de 20 minutos em campo, o avançado soltou a festa no Borussia-Park.

Assim, o Mönchenglabach ocupa o décimo lugar, com seis pontos, menos dois face ao Union Berlim (9.º). Segue-se a visita ao Augsburgo (15.º). Por sua vez, Diogo Leite – uma vez mais totalista – receberá o Dortmund (3.º) na próxima ronda.

Estugarda resgata um ponto na visita a Tiago Tomás

Também com oito pontos na tabela está o Estugarda, face ao empate no reduto do Wolfsburgo (2-2), de Tiago Tomás. O avançado português foi, de novo, titular, mas deixou o relvado aos 65m.

Numa partida dominada pelos forasteiros, os «Lobos» revelaram-se eficazes e arrecadaram a vantagem aos 20m, por Jonas Wind.

Na resposta, na recarga a um penálti falhado, Enzo Millot repôs a igualdade. Estavam decorridos 32 minutos.

Na etapa complementar, e a jogar em superioridade numérica (face à expulsão do médio Atakan Karazor, aos 63m), o Wolfsburgo voltou a festejar aos 68m, graças ao acerto de Mohamed Amoura.

Em todo o caso, no derradeiro suspiro, aos 90+7m, Deniz Undav – há 40 minutos em campo – resgatou um ponto.

Ora, com oito pontos e na oitava posição, o Estugarda interrompe as lides nacionais para centrar atenções na segunda ronda da Liga dos Campeões, em casa, ante o Sparta Praga. Depois de perder na visita ao Real Madrid (3-1), o emblema germânico procurará a primeira vitória na tarde de terça-feira (17h45).

No regresso à Bundesliga, receberá o Hoffenheim (16.º).

Quanto ao Wolfsburgo, Tiago Tomás e companhia ocupam o 13.º posto, com quatro pontos, e visitarão o Bochum (17.º) na sexta ronda. Os «Lobos» não vencem há três jornadas.

Leipzig pressiona líder Bayern Munique

Por fim, André Silva não saiu do banco de suplentes no triunfo caseiro do Leipzig sobre o Augsburgo (4-0). Num duelo controlado pelos anfitriões, Sesko marcou aos 11 e 15 minutos.

Antes do intervalo, aos 27m, Gouweleeuw desperdiçou a oportunidade de reduzir, assistindo, na primeira fila, à defesa de Gulácsi.

Na etapa complementar, Openda e Xavi Simons encerraram a contenda, aos 46 e 57 minutos, respetivamente.

O triunfo permite ao Leipzig ascender ao segundo lugar, com 11 pontos. Segue-se a receção à Juventus, na segunda ronda da Champions (quarta-feira, 20h). Quanto à Bundesliga, o Leipzig visitará o Heidenheim (5.º) na sexta ronda.

Por sua vez, o Augsburgo é 15.º, com quatro pontos. Segue-se a receção ao Mönchenglabach (10.º).

Outros resultados:

Mainz 0-2 Heidenheim

Friburgo 0-3 St. Pauli