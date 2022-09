O Bayern Munique somou neste sábado o segundo empate consecutivo na Bundesliga.

Os bávaros estiveram mesmo a perder em casa do Union Berlim, adversário do Sp. Braga na Liga Europa, que chegou à vantagem com um golo de Becker aos 12m. Kimmich empatou para o campeão alemão três minutos depois e o resultado não se voltou a alterar.

Este resultado mantém as duas equipas empatadas na classificação, com 11 pontos, menos um do que os líderes Friburgo e Borussia Dortmund.

Quem também empatou 1-1 foi o Estugarda, em casa diante do Schalke 04, num jogo em que o português Tiago Tomás saltou do banco aos 62 minutos.

Nos outros jogos da tarde na Bundesliga, o Colónia venceu o Wolfsburgo por 4-2, enquanto o Werder Bremen foi ganhar ao Bochum fora de casa.