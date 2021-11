Não foi nada fácil a semana do Borussia Dortmund.

Depois da derrota caseira com o Ajax, o adversário do Sporting na Liga dos Campeões caiu em casa do Leipzig – derrota por 2-1 –, em jogo da 11.ª jornada da Bundesliga.

Aos 29 minutos, Gvardiol lançou Nkunku, Akanji ficou a dormir e o francês aproveitou para contornar o guarda-redes adversário e dar vantagem à formação visitada.

O Dortmund não contou com Haaland, nem com Raphael Guerreiro, mas conseguiu chegar ao empate: Reus vestiu o papel de goleador e empatou aos 52 minutos com uma finalização na cara de Gulásci.

À entrada para os últimos 20 minutos, o Leipzig voltou a ganhar vantagem: Poulsen iniciou a jogada de contra-ataque e finalizou ele na grande área, após um grande cruzamento de Nkunku. O dinamarquês, de resto, foi substituído logo a seguir pelo português André Silva.

Com este resultado, o Dortmund segue no segundo lugar, mas agora a quatro pontos do líder Bayern. A seis pontos e na quinta posição está o Leipzig.

