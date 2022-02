Não foi o melhor dos regressos à competição para o Borussia Dortmund, que na tarde deste domingo, sofreu uma derrota pesada na receção ao Bayer Leverkusen, por 5-2.

Em Dortmund, foi o Bayer a adiantar-se no marcador, aos 11 minutos, fruto de um autogolo de Manuel Akanji. Só que cinco minutos depois, Jeremie Frimpong fez também ele um autogolo e deixou novamente tudo igualado.

E aí começou o desastre da equipa de Marco Rose, que contou com o português Raphael Guerreiro no onze.

Florian Wirtz, a nova coqueluche do futebol alemão, fez o 2-1 para o Leverkusen aos 20 minutos, vantagem ampliada ainda antes da meia-hora por intermédio de Robert Andrich, com um belo golo de livre.

Na etapa complementar, Jonathan Tah fez o 4-1 aos 53 minutos, ao passo que Moussa Diaby fez o 5-1 a três minutos dos 90. O máximo que o Borussia conseguiu fazer foi reduzir para 5-2 em cima do minuto 90.

Com este resultado, e decorridas 21 jornadas da Bundesliga, o Borussia Dortmund é segundo classificado, com 43 pontos, ao passo que o Leverkusen é terceiro, com 38 pontos. Quem sorriu com este resultado foi o Bayern Munique, que é assim ainda mais líder, com mais nove pontos do que o Dortmund.