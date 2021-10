Depois da goleada ao Benfica por 4-0, a meio da semana, o Bayern Munique voltou a repetir o mesmo resultado, desta feita na receção ao Hoffenheim.

Na Allianz Arena, Serge Gnabry abriu o marcador aos 16 minutos, após assistência de Musiala. À meia-hora de jogo, Lewandowski, claro, também fez o gosto ao pé, depois de um passe de Muller.

Nos últimos dez minutos, os bávaros chegaram à goleada: Choupo-Moting, aos 82 minutos, fez o 3-0, e Coman fechou o resultado a três minutos dos 90.

Já o Borussia Dortmund, adversário do Sporting na Liga dos Campeões, venceu no terreno do Arminia Bielefeld, por 3-1. E nem precisou de Haaland para a fazer – Raphael Guerreiro também não foi opção.

Emre Can, aos 31 minutos, fez o 1-0 de penálti, antes de Mats Hummels ampliar a vantagem em cima do intervalo. Na etapa complementar, Jude Bellingham fez o 3-0 aos 72 minutos.

O Arminia, já com Guilherme Ramos em campo – entrou ao intervalo – ainda reduziu, através de Klos, com um golo de penálti aos 87 minutos.

Por sua vez, o Leipzig, com André Silva, goleou na receção ao Greuther Furth (4-1).

Apesar do triunfo, a equipa do avançado português até foi em desvantagem para o intervalo: Hrgota abriu as hostilidades aos 45 minutos, de penálti.

Yussuf Poulsen foi lançado para a segunda parte e não precisou de muito tempo para agitar as águas. Aos 47 minutos, fez o empate para a formação da casa.

Pouco depois, aos 53 minutos, Emil Forsberg operou a reviravolta, também de penálti, e Szoboszlai (65m) e Hugo Nóvoa, jogador de apenas 18 anos, fechou o resultado a dois minutos dos 90.

Por último, o Wolfsburgo perdeu na receção ao Fribugo por 2-0 – golos de Lienhart (27m) e Holer (68m).