Erling Haaland foi a figura na vitória, por 2-0, do Borussia Dortmund em casa do Leipzig.

O avançado norueguês bisou e assim a sua equipa garantiu o segundo lugar na Bundesliga quando falta apenas disputar uma jornada, às custas precisamente do Leipzig.

Ora, a boa exibição levou o Dortmund a provocar os rivais nas redes sociais. A equipa de Raphael Guerreiro recuperou um tweet com seis meses onde o Leipzig perguntava «Haa... quem?» com a foto de Timo Werner, aquando do triunfo na primeira volta. Ora agora, o Dortmund deu a resposta e colocou um vídeo do próprio Haaland a explicar como se diz o seu nome.

Haaland, de apenas 19 anos, já leva 44 golos nesta temporada.