André Silva regressou ao onze, marcou, mas o Eintracht voltou a perder um jogo na Bundesliga dois meses e meio depois: na deslocação ao terreno do Werder Bremen, a formação de Frankfurt acabou derrotada por 2-1.

Recuperado de lesão, o avançado português saltou diretamente para a equipa inicial e... para o golo. Aos onze minutos, André Silva subiu ao segundo andar e, com um grande cabeceamento, deu vantagem à equipa visitante (veja o golo no vídeo acima associado).

19.º golo no campeonato alemão em 21 jogos para o jogador formado no FC Porto, cinco dos quais apontados nos últimos sete jogos que realizou.

Na segunda parte, no entanto, chegou a resposta do Bremen: Selassie empatou aos 47 minutos e Joshua Sargent, num lance em tudo idêntico, completou a reviravolta aos 62 minutos. O golo que teve de ser validado pelo VAR, uma vez que havia dúvidas sobre a posição do norte-americano de 21 anos.

Com este resultado, e apesar da derrota onze jogos depois, o Eintracht mantém o quarto lugar da Bundesliga (ver aqui a classificação), mas pode ver o Bayer Leverkusen e o Borussia Dortmund a aproximarem-se, em caso de triunfos nos respetivos jogos. Já o Werder Bremen assume a 12.ª posição, com 26 pontos.